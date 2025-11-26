26.11.2025
Rääkkylän katkeamaton ketju: ”Rääkkylässä on hyvä tekemisen meininki” – Katja Hirvonen viihtyy keskellä välittömiä ihmisiä ja rauhallista ympäristöä
Mikä on parasta Rääkkylässä? Katja Hirvosen mukaan rääkkyläläiset itse – välittömät ihmiset, joiden joukkoon solahtaa kuin huomaamatta. Ihmiset, joiden seurassa on helppo olla.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.