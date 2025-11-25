25.11.2025
Rääkkylä-ryhmän ylläpitäjä Liisa Laukkanen on vuoden rääkkyläläinen
Liisa Laukkanen on valittu vuoden rääkkyläläiseksi. Perusteena valinnalle on vapaaehtoistyö, jota Laukkanen on vuosien ajan tehnyt Facebookin Rääkkylä-ryhmän ylläpitäjänä. Hän on pitänyt huolen siitä, että keskustelu ryhmässä on pysynyt asiallisena, mutta samanaikaisesti avoimena.
