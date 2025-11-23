23.11.2025
Kysyimme: Mitä Keskustien varrella toimivat yrittäjät ajattelevat kirkonkylän pääväylästä?
Liperin kirkonkylän pääväylä, Keskustie, sai uuden ilmeen vuosi sitten. Kesällä 2024 Liperintien ja Lukutuvantien välinen osuus Keskustiestä remontoitiin, ja saman vuoden lokakuussa uusien kiveyksien, valaistuksen ja lukuisten yksityiskohtien sävyttämä Keskustie avattiin virallisesti käyttöön.
