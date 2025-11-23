23.11.2025
Karjalanruusun pop up -joulupuodit avautuvat jälleen Rääkkylässä ja muualla maakunnassa
Karjalanruusun pop up -joulupuodit avaavat vähitellen oviaan. Joensuun kauppahallissa joulukukkia, -asetelmia ja muita tuotteita myydään jo, ja Rääkkylä-päivänä 25. marraskuuta pop up -myymälä avautuu myös Rääkkylän kirkonkylälle.
