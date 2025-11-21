21.11.2025
Hallitus sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2026 alusta
Hallitus esittää metsästyslain muutosta, joka mahdollistaisi suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta. Muutoksella poistettaisiin suden nykyinen ympärivuotinen rauhoitus, ja metsästys sallittaisiin viranomaisten asettamien kiintiöiden puitteissa.
