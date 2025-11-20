20.11.2025
Liperiläiset lapset saivat oman kuningattarensa
Liperin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikaohjaaja Riitta Linkola kruunattiin lasten kuningattareksi tänään torstaina, lapsen oikeuksien päivänä. Kruunajaiset pidettiin Puolivälin päiväkodissa Ylämyllyllä, mutta myös muissa kunnan päiväkodeissa tilaisuutta seurattiin striimin välityksellä.
