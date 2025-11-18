18.11.2025
Rääkkylän katkeamaton ketju: Piia Sormunen palasi etelästä vaaroille ja vesien ääreen
Oli hienoinen sattuma, että Piia Sormusesta tuli rääkkyläläinen.
– Olimme mieheni kanssa muuttamassa Etelä-Suomesta takaisin Pohjois-Karjalaan ja etsimme perheellemme kotia. Emme halunneet muuttaa Joensuuhun, joten haravoimme Joensuun naapurikuntien asuntotarjontaa, Sormunen muistelee kahdeksan vuoden takaisia tapahtumia.
