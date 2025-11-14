14.11.2025
Rääkkylässä ikäihmiset ovat huolissaan sote-palveluiden saavutettavuudesta – vanhusneuvostossa keskusteltiin ikärasismista
Ikärasismi nousi puheenaiheeksi Rääkkylän vanhusneuvoston viimeisimmässä kokouksessa.
Ikärasismi tarkoittaa syrjintää, ennakkoluuloja tai epäoikeudenmukaista kohtelua, joka perustuu ihmisen ikään. Toisin sanoen jotakuta kohdellaan huonommin tai hänen mahdollisuuksiaan rajoitetaan vain siksi, että hän on joko nuori tai vanha.
