13.11.2025
Mammu Koskelon säveltämä musiikki soi uudella levyllä – Armas E. Leopold keikkailee Rääkkylässä torstaina
Tänään torstaina Rääkkylän koulukeskuksen auditoriossa juhlitaan Armas E. Leopoldin ensimmäisen levyn Sumussa julkaisua. Bändille nimensä antaneen Eino Leinon runoja lurittelee Mammu Koskelo, Eve Pietarinen ja Esko Vihava.
