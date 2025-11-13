13.11.2025
Kuntajohtajat juhlivat 150-vuotiasta Liperiä
Pohjoiskarjalaiset kuntajohtajat kokoontuivat eilen keskiviikkona juhlistamaan 150-vuotiasta Liperiä Pärnätuvalle. Tilaisuuteen osallistui vieraita lähes kaikista Pohjois-Karjalan kunnista sekä maakuntaliitosta ja Riveriasta – kutsuttuna oli niin virkamiehiä kuin luottamushenkilöitä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.