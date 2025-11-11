11.11.2025
Päiväkodissa soivat viulut – Keski-Karjalan musiikkiopiston hanke on tuonut soiton opetuksen osaksi liperiläisen päiväkodin arkea
Maanantaisin ja torstaisin Lautasuon päiväkodissa Liperissä soivat viulut. Keski-Karjalan musiikkiopisto järjestää tuolloin päiväkodissa viulunsoiton opetusta kahdelle eri lapsiryhmälle: eskari-ikäisille sekä 4–5-vuotiaille lapsille.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.