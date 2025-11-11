11.11.2025
Mikä tuo matkailijan Rääkkylään – tästä keskusteltiin valtuustossa
Pohjoisen Saimaan matkailu nousi keskusteluun Rääkkylässä eilen illalla. Ennen valtuuston kokouksen alkua Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittäminen osana Lakelandia -matkailuhankkeen projektipäällikkö Marja Tiittanen esitteli valtuutetuille hankkeen tavoitteita ja tuloksia.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.