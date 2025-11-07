Koti
» Tilaajille
» Ensilumenlatu on kunnostettu perjantaina iltapäivällä – ”Hiihtämään pääsee jo nyt illasta”
Ensilumenlatu on kunnostettu perjantaina iltapäivällä – ”Hiihtämään pääsee jo nyt illasta”
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille Kirjoittanut Jutta Kurki 7.11.2025
Pärnävaaran ensilumenladun kunnostus on aloitettu uudelleen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Tietoa kirjoittajasta
Jutta
Jutta Kurki lennähtelee järjestöstä toiseen viettäen valtaosan vapaa-ajastaan jalkapallokentillä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.