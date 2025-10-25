25.10.2025
Liperin kunta suunnittelee merkittävää tonttialennusta Annikinkaaren alueelle
Elinympäristölautakunta käsittelee ensi viikolla esitystä, jonka mukaan Liperin Annikinkaaren tontit myytäisiin kunnan juhlavuoden kunniaksi 15 000 euron hintaan. Esityksen tavoitteena on edistää alueen rakentumista ja tukea kunnan elinvoimaa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.