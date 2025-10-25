Harvinainen karhukolari Viinijärvellä – Karhu jouduttiin lopettamaan
Henkilöauto ja karhu törmäsivät Kuopiontiellä Viinijärvellä lauantaiaamuna.
Henkilöauto säilyi ajokuntoisena ja kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa. Pelastushenkilöstö tarkasti ajoneuvon nestevuotojen varalta ja raivasi ajoneuvosta irronneet osat tieltä.
Paikalle ensimmäisenä ehtinyt poliisipartio joutui lopettamaan pahoin loukkaantuneen karhun tapahtumapaikalle ja se siirrettiin paikalta yhdessä Liperin riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijoiden kanssa. Karhu oli poliisin arvion mukaan 3 – 4 vuotias aikuinen naaraskarhu. Karhu Ruokavirastoon tutkittavaksi.
Poliisin mukaan tapahtumapaikalle kerääntyi runsaasti uteliasta yleisöä. Poliisi muistuttaakin, että loukkaantunut karhu on erittäin vaarallinen eikä sitä pidä missään olosuhteissa lähestyä muiden kuin tehtävään kouliintuneiden ammattilaisten.
EDIT: Juttua muokattu kauttaaltaan 25.10. kello 9.58 Poliisilta tulleilla tiedoilla.
