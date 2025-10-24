24.10.2025
Saaristonrannan vesipiste suljettu – Parkkialueen laajennushanke alkaa tämän vuoden puolella
Liperin Saaristonrantaan tänä vuonna valmistuneet uusi mökkiläisten vesipiste ja wc-tilat on suljettu tältä kesäkaudelta, kertoo Saariston Puodin väki. Näin vältetään pakkasten mahdollisesti aiheuttamat putkivahingot.
