24.10.2025
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – irtisanomisuhka koskee enintään 130 henkilötyövuotta
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun soten syyskuussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa ei saavutettu henkilöstöjärjestöjen kanssa yksimielisyyttä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.