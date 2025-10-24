24.10.2025
Nyt on aika aloittaa lintujen talviruokinta – liperiläinen Kauko Rouhiainen ruokkii jo kuukkeleita
Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö Birdlifen mukaan Suomessa pesivistä runsaasta 240 lintulajista noin 70 jää sinnittelemään maahamme talveksi. Kylmyys, lyhyt valoisa aika, lumi ja jää heikentävät lintujen ravinnonsaantimahdollisuuksia. Talvehtiminen pesimäseuduilla voi kuitenkin olla linnuille turvallisempaa kuin raskaalle ja vaaralliselle muuttomatkalle lähteminen.
