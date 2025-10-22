22.10.2025
Fiat 600 on Hanna Hartikaiselle enemmän kuin auto – Eikka-Valtterin kyydissä kulkee kokonainen elämäntarina
Kirkkaanpunainen Fiat 600 on mattisenlahtelaisen Hanna Hartikaisen silmäterä – auto, josta hän ei luopuisi mistään hinnasta ja jonka merkitys on paljon kokoaan suurempi. Auto, jota Hartikainen kutsuu Eikka-Valtteriksi.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.