19.10.2025
Riissasen perheessä rakennetaan autoja ja unelmia – jokkis yhdistää isän ja pojan
Autourheiluharrastus yhdistää Tuomas ja Joona Riissasta, ylämyllyläistä isää ja poikaa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Tuomas Riissanen innostui jokamiehenluokasta eli jokkiksesta viitisentoista vuotta sitten, muutaman kaverinsa kilpaillessa lajissa. Vähitellen Joona alkoi kulkea isänsä vanavedessä kisoissa ja seurasi lajiin olennaisesti kuuluvaa autojen rakentamista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.