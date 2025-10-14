14.10.2025
Ylämyllyläisyrityksen keksintö uudistaa ampumahiihdon – Peltilaikat jäävät historiaan
Ylämyllyläinen Suomen Biathlon Oy on kehittänyt uuden ampumataulujärjestelmän. Liperiläisen Ilmo Kurvisen lähes 50 vuotta sitten perustama yhtiö tuo markkinoille taulun, jossa luoti ei pysähdy peltilaikkaan, vaan kulkee näkymättömän akustisen verkon läpi.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.