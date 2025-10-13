13.10.2025
Viinijärven entisen linja-autoaseman kiinteistön myynti etenee – ”Lisäksi varaudutaan siihen, että Joensuuntien varteen asennetaan linja-autokatos”
Viinijärven entistä linja-autoasemakiinteistöä ollaan myymässä Juhta Oy:lle. Elinympäristölautakunta esittää kiinteistökauppaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Kauppahinta on 32 000 euroa, mutta mukana on myös erillisiä vuokra- ja liikennejärjestelyjä.
