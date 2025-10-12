12.10.2025
Rääkkylän katkeamaton ketju: ”Pidän itseäni maalaiskanttorina” – musiikista tuli kuin tulikin Anu Hirvosen ammatti
Rääkkylän kirkossa Anu Hirvonen soitti urkuja ensimmäisen kerran. Hän oli tuolloin lukioikäinen pianonsoiton harrastaja, joka kokeili majesteettisesta ja voimakkaasta äänestään tunnettua soitinta kanttori Annikki Logrénin innostamana.
