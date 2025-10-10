10.10.2025
Kirsi Koppiselle herastuomarin arvonimi ansiokkaasta lautamiesurasta – ”Ei ole heikkohermoisen hommaa”
Kunnallispolitiikan viime valtuustokauden päätteeksi jättänyt liperiläinen Kirsi Koppinen joutui sanomaan samalla hyvästit lautamiestehtäville Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Kolmannessa tai jopa neljännessä polvessa oikeutta jakavaa Koppista kiiteltiin syksyllä pitkästä ja ansiokkaasta urasta herastuomarin arvonimellä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.