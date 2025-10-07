7.10.2025
Virkistyspäivässä viihdyttiin – mutta terveyspalvelut mietityttivät
Vanhusten viikkoa vietetään kuluvan viikon ajan teemalla Onni kasvaa yhteisössä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kuoringan leirikeskuksessa yhteisöllisyys oli vahvasti läsnä, kun kuutisenkymmentä ikäihmistä kokoontui Liperin seurakunnan järjestämään Vanhemman väen virkistyspäivään.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.