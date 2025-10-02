2.10.2025
PKS siirtyi varttihinnoitteluun lokakuun alussa – Muutos vaikuttaa pörssisähkön asiakkaisiin
PKS Sähkökauppa on mukana Euroopan laajuisessa 15 minuutin jaksoissa hinnoiteltavassa sähkömarkkinassa 1. lokakuuta lähtien. Varttimuutos vaikuttaa pörssisähköä ostavien asiakkaiden hinnoitteluperusteeseen siten, että aiemman tunnin tarkkuuden sijaan pörssisähkön hinta määräytyy jatkossa 15 minuutin jaksoissa. Muiden sopimustyyppien hinnoitteluperuste säilyy ennallaan.
