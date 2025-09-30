Pääkirjoitus: Sanatonta vastuunkantoa – puhetta kaivataan myös valtuustossa
Liperin kunnanvaltuusto teki maanantaisessa kokouksessaan merkittävän päätöksen, kun se hyväksyi kunnanhallituksen esityksen vuoden 2026 talouden tasapainottamistavoitteista ja -kriteereistä. Päätöksellä tähdätään siihen, että kunnan taloudellinen suunta saataisiin jälleen vakaalle pohjalle.
Päättäjät näyttävät ottaneen vakavasti talouden viime vuosien alamäen – ja hyvä niin, sillä muuhun ei ole enää varaa.
Tilanne on rehellisesti sanottuna huolestuttava. Vuoden 2025 muutetun talousarvion alijäämäksi ennustetaan 1,4 miljoonaa euroa. Mikäli arvio toteutuu, kutistuu kunnan kumulatiivinen ylijäämä lähes olemattomiin, vain noin 104 000 euroon. Viiden vuoden aikana Liperi on ajautumassa neljättä kertaa alijäämäiseen tilinpäätökseen. Tähän täytyy tulla muutos, ja valtuuston hyväksymät tavoitteet – ylijäämäinen tilinpäätös, lainakannan kääntäminen laskuun ja tiukka, noin, 3 miljoonan investointikatto (vesilaitos pois lukien) – osoittavat halua toimia vastuullisesti.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tero Kuittinen (sd.) muistutti aivan oikein, että säästöjä on nyt etsittävä jokaiselta pöydältä. Kuntaa ei pelasteta yhdellä päätöksellä, vaan tiukalla, jatkuvalla priorisoinnilla. Myös kuntalaisille on syytä sanoa suoraan: jokainen euro, joka säästetään tänään, on panostus huomiseen kuntaan.
Mutta niin tärkeää kuin luvut ja linjaukset ovatkin, ne eivät yksin riitä. Päätöksenteko tarvitsee myös sanoja, selityksiä ja vastuunkantoa julkisesti. Tässä valossa maanantain valtuuston kokouksen täysi hiljaisuus jätti tilaa kysymyksille. Valtuuston puheenjohtaja Asmo Varis totesi kokouksessa, että kaikki valtuutetut kyllä ymmärtävät kunnan taloudellisen tilanteen vakavuuden – kuten varmasti myös kuntalaiset. Silti rivivaltuutetuilta ei kuultu kokouksessa yhtäkään puheenvuoroa.
Tämä on valitettavaa.
Valtuuston kokous on ainoa kunnallinen päätöksenteon foorumi, jota kuntalaiset voivat seurata avoimesti ja suoraan. Se on paikka, jossa äänestäjillä on mahdollisuus nähdä ja kuulla, miten heidän valitsemansa luottamushenkilöt ajattelevat ja perustelevat päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen. Kun puheenvuoroja ei käytetä, jää kuva päätöksenteosta helposti kasvottomaksi virkamiestyöksi ja nuijan kopautukseksi. Tällaisina aikoina, kun kunta on tekemässä vaikeita ja kiperiä ratkaisuja, olisi erityisen tärkeää avata taustoja, jakaa näkemyksiä ja kantaa vastuuta myös sanallisesti.
On selvää, että kunnallispolitiikka ei ole pelkkää valtuuston estradia. Paljon tärkeää ja raskasta työtä tehdään lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja viranhaltijavalmistelussa. Tätä työtä ei voi eikä pidä väheksyä – mutta avoimuuden ja demokratian kannalta ei ole yhdentekevää, millaiseksi päätöksenteko näyttäytyy kuntalaisille.
Positiivista tässä kaikessa on se, että kunnan johto on ottanut tilanteen vakavasti. Asmo Variksen johtama valtuusto ja Tero Kuittisen johtama kunnanhallitus ovat ryhtyneet toimiin selkeästi ja määrätietoisesti. Tästä hatunnosto molemmille tahoille. Talouden tasapainottaminen ei ole helppo tie, mutta vaihtoehtoja ei ole. Tiedossa on päätöksiä, jotka eivät miellytä kaikkia – mutta joilla turvataan kunnan palveluiden ja talouden tulevaisuus.
Kun näin isoja päätöksiä tehdään, olisi vain kohtuullista, että valtuutettu avaa suunsa ja kertoo, miksi valitsee kuten valitsee. Päättäjien sanat ovat tärkeitä – etenkin silloin, kun teot ovat vaikeita.
