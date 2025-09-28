28.9.2025
Työnäytökset houkuttelivat pellon laidalle
Vanhoissa traktoreissa on jotain vetoavaa.
Tämän johtopäätöksen saattoi tehdä seuratessaan Liperin koulukeskuksen takana sijaitsevalla pellolla pidettyä työnäytöstä. Näytöstä, jonka aikana pellolla puksutti muutama aikaa ja elämää nähnyt traktori. Traktorien kuljettajat ohjasivat menopelejään syksyisessä auringonpaisteessa – koppeja kun ei näissä traktoreissa ole.
