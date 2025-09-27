27.9.2025
Liperin Leipäpäivässä kävi ennätyksellisen paljon ihmisiä – yhteisöllisyys on tapahtuman valtti
Liperin Leipäpäivässä kävi enemmän ihmisiä kuin koskaan ennen. Liperin koulukeskuksessa ja sen piha-alueilla järjestetyn tapahtuman saama suosio nousikin puheenaiheeksi – kävijät päivittelivät niin väentungosta kuin parkkialueiden laajenemista koulukeskuksen viereisen hiekkakentän ja nurmialueiden ulkopuolelle.
– Ainakin 7000 ihmistä tapahtumassa oli, tapahtuman järjestäneen Liperin Leipäpäivä ry:n puheenjohtaja Johanna Rinnekari summasi.
