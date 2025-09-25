Siun soten uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä etenee – hankinta sai lainvoiman
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintapäätös on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä. Markkinaoikeus hylkäsi aiemmin hankinnasta tehdyn valituksen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
ICT- ja digijohtaja Maija Valta kertoo, että valmistelutyötä käyttöönottoa varten on tehty jo aiemmin, mutta nyt suunnittelussa voidaan edetä täysimääräisesti. Uuden järjestelmän toimittajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella TietoEvry Finland Oy.
Siun soten hankkima asiakas- ja potilastietojärjestelmä kattaa terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Kokonaisuus sisältää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon järjestelmät sekä kotihoidon mobiilikirjaukset ja toiminnanohjauksen.
Koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kattavan järjestelmän käyttöönotot ajoittuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuoteen 2027.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.