Kolumni: ”Uskon siihen, että Liperissä ja Rääkkylässä luotetaan yhteisvoimaan”
Kesä alkaa jo luonnossakin väistyä syksyn tieltä ja olemme siirtymässä kohti vilpoisempia vuodenaikoja. Jos syksyyn kuuluvat ruska ja sade, niin Liperissä siihen yhdistyy olennaisesti Leipäpäivä. Tälle vuodelle onkin leipätapahtumaan tulossa ilahduttavan runsas määrä näytteilleasettajia ja ennusteiden mukaan sääkin näyttäisi suosivan kävijöitä, joten positiivista tungosta on odotettavissa.
Hyvin mainiosti ovat myös paikalliset ja lähialueen yritykset osallistuneet tämän Kotsarin sivujen täyttämiseen. Vaikka olemme tässä uusina omistajina ottaneet vasta ensiaskeleita, niin on ollut mukava huomata, että niitä ei ole tarvinnut ottaa yksin vaan tukea ja kannustusta sekä ennen kaikkea kiinnostusta on tullut laajasti.
Kotsarilla on iso rooli paikkakunnan elinvoiman ylläpitämisessä sekä kehittämisessä – sitä pyrimme hoitamaan mahdollisimman hyvin. Minulta on useasti kyselty, nousevatko tilaushinnat tai muuttuuko muistilista maksulliseksi. Olen todennut, että valitettavasti hyvästä tahdosta ja halusta huolimatta taloudellinen paine on sen verran kova, että korotuksia on tehtävä, mutta kuitenkin maltti mukana säilyttäen. Joudumme varautumaan myös ennakolta meidän kannalta merkittävien yhteistyötahojen, kuten Postin, korotuksiin, jotka saattavat olla hyvinkin roimia ja nopeita. Eli tiukkaa tasapainoilua on ensi vuonna luvassa. Mutta muistilista pysyy maksuttomana samoilla periaatteilla kuin ennenkin.
Mutta, uskon siihen, että Liperissä ja Rääkkylässä luotetaan yhteisvoimaan. Toista tukien elinvoimaa saadaan pidettyä yllä ilman, että puristetaan toisista viimeisiäkin ilmoja pihalle. Siksi pyrimmekin mahdollisuuksien rajoissa pitämään kanssakäymisen kynnyksen matalana niin yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille kuin lukijoillekin. Tietyllä tavalla yhteistä leipäähän tässä leivotaan, ja tavoitteena on, että kukaan ei jäisi ilman. Kuka tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta kyllä siellä yksi paikallinen painettu sana ainakin on pidettävä.
Kirjoittaja on Kotiseutu-uutisten toimitusjohtaja Mikko Pönkkä.
