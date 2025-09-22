22.9.2025
Törkeä rattijuopumus Liperissä – kuljettaja ajokieltoon
Liperissä Ylämyllyn Tehtaantiellä poliisipartio pysäytti henkilöauton varhain lauantaiaamuna noin kello 3. Ajoneuvoa kuljettanut mies puhalsi poliisin alkometriin 2,18 promillea, mikä ylittää reilusti törkeän rattijuopumuksen rajan.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Lisäksi kävi ilmi, että mies ajoi ilman voimassa olevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Poliisi määräsi kuljettajan ajokieltoon.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.