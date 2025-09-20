20.9.2025
Liperin kunnanhallitus hyväksyi uudet avustusehdot yksityisteille – Liperissä on noin 330 kilometriä avustettavia yksityisteitä
Liperin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan uudet yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäviksi. Päivitetyt ehdot astuvat voimaan 1.1.2026. Päätöksen tavoitteena on lisätä hakuprosessin selkeyttä ja yhdenvertaisuutta.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.