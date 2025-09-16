16.9.2025
Yhteisiä askeleita – ulkoiluystävät ovat läsnä ikäihmisten arjessa
Maanantai on erityinen päivä Jyrin hoivakodissa Ylämyllyllä. Ennen kuin kello lyö yksi iltapäivällä, pihamaalle saapuu joukko kirkkaankeltaisiin huomioliiveihin pukeutuneita vapaaehtoisia – ulkoiluystäviä. He istahtavat penkille juttelemaan, kävelevät rinnalla rauhallisen lenkin tai työntävät pyörätuolissa istuvaa. He ovat läsnä ikäihmisten arjessa.
