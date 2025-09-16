Kaisu Pulkkinen (edessä vas.), Jukka-Pekka Tiainen, Tiina Pirinen, Leena Ikonen ja Tuula Ryynänen viihtyvät ulkona, samoin kuin kuvassa takarivissä olevat Ilkka ja Leena Kauhanen. Kuva: Hanna-Leena Kunttu