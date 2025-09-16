16.9.2025
Lue tästä, ketkä Liperissä ja Rääkkylässä saivat LähiTapiolan lahjoittamat heijastinliivit
LähiTapiola Itä on lahjoittanut 4 000 heijastinliiviä toimialueensa lapsiryhmille. Lahjoituksen ansiosta lapset ovat entistä näkyvämpiä liikenteessä – liivit myös muistuttavat kaikenikäisiä heijastimien käytön tärkeydestä ja vastuullisesta toiminnasta liikenteessä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.