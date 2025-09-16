16.9.2025
Kuntalaisten määrän väheneminen ja yleinen taloustilanne tekevät Rääkkylän vuokra-asuntotilanteesta haasteellisen
Rääkkylän vuokra-asuntotilanne on haasteellinen.
Rääkkylän kunnanhallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan vuokra-asumiseen liittyviä asioita kahdessa eri pykäläkohdassa: käsittelyssä olivat Kiinteistö Oy Rääkkylän Vuokratalojen maksuvalmiuden ylläpitäminen sekä Keski-Karjalan Vanhustentaloyhdistys ry:n konkurssin seuraukset kunnalle.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.