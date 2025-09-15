15.9.2025
Raivotaudin syöttirokotusten lentolevitykset käynnistyvät tänään – Myös Rääkkylään pudotetaan syöttejä
Ruokavirasto aloittaa maanantaina 15. syyskuuta raivotaudin syöttirokotteiden lentolevityksen Suomen kaakkoisrajalla. Levitysten tavoitteena on estää luonnonvaraisilla eläimillä esiintyvän metsäraivotaudin leviäminen Suomeen. Suomi on ollut raivotaudista vapaa maa vuodesta 1991.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.