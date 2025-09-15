15.9.2025
Matalan kynnyksen maksuttomaan kerhotoimintaan mahtuisi enemmänkin lapsia – Liperissä kerhoja yli 20
Liperissä tutuksi tulleita harrastamisen Suomen mallin kerhoja alkoi tänä syksynä kaikilla kunnan kuudella koululla. Aluehallintoviraston kautta toimintaan on tälle lukuvuodelle saatu 51 000 euroa valtion erityisavustusta.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.