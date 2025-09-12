Pääkirjoitus: Tieto ennen päätöksiä – näin rakennetaan aitoa demokratiaa
Kotiseutu-uutisten tärkeä tehtävä on tuoda kuntalaisille tietoa siitä, mitä omissa kunnissa ollaan päättämässä – ei vasta päätösten jälkeen, vaan jo ennen kuin nuija kolahtaa pöytään. Seuraamme aktiivisesti lautakuntien ja muiden toimielinten esityslistoja ja uutisoimme niistä etukäteen. Näin kuntalaisilla on mahdollisuus saada tietoa asioista, joita parhaillaan valmistellaan, ja käydä niistä keskustelua.
Demokratian perusta on avoimuus ja osallistumismahdollisuus. Päätökset vaikuttavat meihin kaikkiin: kouluverkkoon, liikenneyhteyksiin, verovarojen käyttöön ja kunnan investointeihin. Kun tiedonsaanti tapahtuu jo valmisteluvaiheessa, kuntalaisilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ja esittää kysymyksiä päättäjille ennen lopullisia ratkaisuja. Jos asioista kuulee vasta jälkikäteen, keskustelu typistyy helposti jälkipyykiksi, ja päätöksenteosta katoaa läpinäkyvyys sekä mahdollisuus ymmärtää päätösten taustaa ja vaihtoehtoja.
Kotiseutu-uutiset haluaa myös kuulla suoraan, mitä valtuutetut ajattelevat ajankohtaisista asioista. Aloitimmekin kyselysarjan, jossa valtuutetuille esitetään kysymyksiä muun muassa kunnan kehittämisestä ja mahdollisista säästökohteista (Linkki juttuun tämän jutun lopussa).
Ensimmäisenä vuorossa ovat Liperin valtuutetut, ja heidän vastauksensa julkaistaan kolmessa osassa viikon välein. Vastaavalla tavalla lähestymme myös Rääkkylän päättäjiä. Näin kuntalaiset pääsevät tutustumaan päättäjien näkemyksiin ja kannanottoihin konkreettisesti ja helposti seurattavassa muodossa.
Lehti haluaa toimia viestinviejänä kuntalaisten ja päättäjien välillä. Jos mieleesi tulee kysymyksiä, joita haluaisit esittää valtuutetuille tai muille päättäjille, voit lähettää niitä toimitukseen. Me kokoamme kysymykset ja välitämme ne eteenpäin, jotta kuntalaisten ääni ja mahdolliset huolet pääsevät paremmin kuuluviin.
Kotiseutu-uutisissa uskomme, että avoin keskustelu ennen päätöksiä on koko kunnan etu. Tällöin päätöksistä ei tule pelkästään hallinnollisia, näkymättömissä tapahtuvia toimenpiteitä, vaan aidosti yhteisiä ratkaisuja.
Avoimuus, tiedonvälitys ja keskustelu ovat parhaita keinoja rakentaa luottamusta, ymmärrystä ja varmistaa, että kunnan päätökset palvelevat kaikkien etua, tuovat läpinäkyvyyttä ja vahvistavat kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia tärkeisiin päätöksiin, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen.
