Viinijärven entisen linja-autoaseman myynti torppasi ainakin toistaiseksi lautakunnan pöydälle – Asiaa täytyy valmistella lisää ennen lopullista päätöstä
Liperin elinympäristölautakunta käsitteli tiistaina 9. syyskuuta Viinijärven entisen linja-autoasemakiinteistön myyntiä ja päätti siirtää asian jatkovalmisteluun. Lautakunnan puheenjohtaja Jukka Rummukainen (kesk.) esitti teknisen johtajan ehdotuksesta poiketen, että päätösehdotus siirretään jatkovalmisteluun. Lautakunta hyväksyi siirron yksimielisesti.
Kunta omistaa Kauppatie 4:ssä sijaitsevan, 362 neliömetrin kokoisen rakennuksen, jonka tontin pinta-ala on 6 310 neliömetriä. Liperin valtuusto on jo aiemmin, helmikuussa 2025, linjannut, että linja-autoasemarakennus myydään, mutta maapohjaa ei ole tarkoitus luovuttaa, vaan säilyttää kunnan omistuksessa vuokramallin mukaisesti.
Kunta on saanut Juhta Oy:ltä 1. syyskuuta päivätyn ostotarjouksen sekä 4. syyskuuta lisäselvityksen tontin vuokrausmallista. Yritys tarjoaa kiinteistöstä 40 000 euroa ostotontilla ja 32 000 euroa vuokratontilla. Juhta Oy on ilmoittanut sitoutuvansa kohteen pitkäjänteiseen kehittämiseen yhteistyössä kunnan kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa.
Elinympäristöpalvelut esitti lautakunnalle, että rakennus myytäisiin Juhta Oy:lle 32 000 eurolla ja tontti vuokrattaisiin 2 103 euron vuosihinnalla, mikä perustuu kunnan maankäytön toteuttamisohjelmaan ja viiden euron neliöhintaan.
Vaikka kiinteistön poistamaton hankintameno on yhä korkeampi kuin tarjottu kauppahinta, kunta arvioi säästävänsä vuosittaisissa ylläpitokustannuksissa. Elinympäristölautakunnalle esitettiin, että kauppa hyväksytään ja viedään edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Päätöksentekoa kuitenkin lykättiin jatkovalmistelun ajaksi.
Jatkovalmistelu tarkoittaa käytännössä sitä, että lautakunta ei tehnyt lopullista päätöstä kokouksessa, vaan päätti, että asiaa pitää valmistella lisää ennen kuin siihen voidaan ottaa lopullinen kanta.
