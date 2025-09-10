10.9.2025
Elvera rakentaa uutta sähköverkkoa PKS Sähkönsiirrolle Viinijärvellä Siikakosken ja Komperon alueella
Sähköverkon uudistamistyöt ovat alkaneet Viinijärvellä. Entistä vanhentunutta ilmajohtoverkkoa uudistetaan maakaapeliksi Kontkalantien eteläpään, Siikakoskentien sekä Komperontien varteen, yhteensä noin 18 kilometriä.
Sähköverkon uudistaminen on osa PKS Sähkönsiirron säävarman verkon rakentamista. Urakan pääurakoitsijana toimii Elvera. Rakennustyöt ovat alkoivat, ja varsinainen maakaapelointi on suunniteltu valmistuvaksi vuoden 2025 loppuun mennessä.
Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat alueella talvelle. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu alku kesästä 2026, jolloin alueella suoritetaan viimeiset tarvittavat siistimistyöt.
