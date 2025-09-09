9.9.2025
Meneekö sadan näytteilleasettajan raja rikki? Liperin Leipäpäivään on ilmoittautunut jo 80 eri tahoa
Liperin Leipäpäivään on ilmoittautunut jo 80 näytteilleasettajaa. Tapahtuman koordinaattori Johanna Rinnekari kertoo, että valtaosa näytteilleasettajista on Liperistä ja sen naapurikunnista, mutta ilmoittautuneita on myös kauempaa, Pohjois- ja Etelä-Savosta.
