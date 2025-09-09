9.9.2025
Kuninkaalliset saapuvat Liperiin lauantaina – lavan kesä on ollut onnistunut
Liperin lavan kesä on pian takana – tanssimatta on enää kauden viimeiset tanssit. Kuluvan viikon lauantaina tansseja tähdittävät hallitsevat tangokuninkaalliset Hanna Hirvonen ja Veeti Tikkanen. Viikkoa myöhemmin ohjelmassa on kesän päätöstanssit Nina ja Harri Piiroisen tahtiin.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
– Tangokuninkaallisia on lavalle toivottu – odotuksissa on, että tansseihin saapuisi 300–400 ihmistä, lavaemäntä Arja Partanen toteaa.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.