8.9.2025
Liperin seurakunnan taloussihteeri vaihtuu – Valittu erotettiin aiemmasta virastaan
Liperin seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt palkata uudeksi taloussihteeriksi Sirpa Heikkilän 1. lokakuuta alkaen. Nykyinen taloussihteeri Sirkka Partanen jää eläkkeelle vuoden 2025 lopussa ja sitä edeltäville lomille marraskuun alussa.
