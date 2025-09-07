7.9.2025
Rääkkylän katkeamaton ketju: Marjo Smolander soitti lapsena kanteletta Sari Kaasisen opissa – nyt hän opettaa itse musiikkia kotiseudullaan
Marjo Smolander löysi kesällä paperilapun, johon oli 15-vuotiaana listannut unelmiaan. Kirjoittanut lapsuudenkodissaan Oravisalossa, mitä kaikkea elämänsä aikana tahtoisi tehdä.
– Aika moni noista unelmista on toteutunut, hän sanoo nyt, parikymmentä vuotta myöhemmin.
– Erilaiset kulttuurit kiinnostivat minua jo tuolloin, halusin matkustella. Samoin musiikki ja opiskelu – en haaveillut nuorena mistään tietystä ammatista, vaan nimenomaan opiskelusta ja uusien asioiden oppimisesta.
