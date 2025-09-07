7.9.2025
”Jännittävintä on kun ne tekee niitä kolareita ihan hitsisti” – Ylämyllyn moottoriradalla ajettiin jokamiesluokan kansallinen kilpailu
Ylämyllyn moottoriradalla ajettiin tänään sunnuntaina jokamiesluokan kansallinen kilpailu. Apu Pesoset Oy Syysmylly -nimeä kantaneeseen kilpailuun oli yleisöllä vapaa pääsy, ja yleisöä tapahtumassa olikin runsaasti. Joukkoon mahtui intohimoisia autourheilun harrastajia, lapsiperheitä, paikallisia ja pidemmän matkan takaa tulleita – muun muassa.
