5.9.2025
Kuopiontietä päällystetään yöaikaan syyskuussa – Paikallisia vinkataan kiertämään työmaa
Ely-keskus kertoo, että kesän viimeisiä päällystystöitä tehdään syyskuun aikana. Varsinaisten isompien kohteiden lisäksi tieverkolla tehdään edelleen myös paikkausluonteisia päällystystöitä ja reikäpaikkauksia.
