4.9.2025
Kirkkoneuvosto päätti, että Liperin seurakunnalle laaditaan ympäristöohjelma
Liperin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnalle haetaan kirkon ympäristödiplomi. Neuvosto päätti myös asettaa työryhmän, joka alkaa laatia seurakunnan omaa ympäristöohjelmaa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.