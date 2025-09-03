3.9.2025
Ota tai jätä heijastin – Rääkkylän kirkonkylällä on tänäkin syksynä heijastinpuu
Rääkkylän kirkonkylälle, kirjaston kupeeseen on noussut heijastinpuu.
Kierrätysmateriaaleista valmistettuun puuhun on ripustettu heijastimia – periaatteena on, että puusta voi heijastimen itselleen ottaa, mikäli sellaista tarvitsee. Yhtä lailla puuhun voi myös jättää heijastimen – tai useammankin.
