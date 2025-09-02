2.9.2025
Talkoot ja kylätalot pitävät kylät vireinä – vapaaehtoisten rooli korostuu
Vapaaehtoistyö on kylätoiminnan selkäranka. Tämä käy ilmi valtakunnallisesta, Suomen Kylät ry:n toteuttamasta kyselystä. Paikallisten kyläyhdistystoimijoiden viesti on vastaavanlainen.
– Talkoilla tehdään lähes kaikki, Viinijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Hyvärinen sanoo.
– Talkoisiin osallistuvien määrä vaihtelee. Ajankohta vaikuttaa, samoin kuin se, mitä tehdään – talkoolaisten omat mielenkiinnonkohteet vaikuttavat siihen, miten aktiivista osallistuminen on.
